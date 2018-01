Büyükekşi: Ocakta yüzde 15 ihracat artışı bekliyoruz

29 Ocak 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin "ihracat rakamlarının her ay rekor kıracağı" görüşünü tekrarlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ocak ayı için, "Kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında ihracat artışı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.

Büyükekşi, AA Finans Masası canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, başlatılan operasyonda daha önce yayımladıkları bildiriyi anımsatarak, 80 milyonun duasının Mehmetçikle olduğunu söyledi.

Büyükekşi, Türkiye'nin yıllardan beri, huzur, güven ve istikrar sembolü bir ülke olduğunu, son birkaç yıldır terör olayları ile sıkıntı yaşamaya başladığını, bu yüzden yapılan harekatın büyük önem taşıdığını kaydetti. Harekatın Türkiye'nin ihracatıyla, turizmiyle doğru orantılı olduğunu, bu yüzden bu harekatı desteklediklerini ifade eden Büyükekşi, Mehmetçiklere başarılar diledi.

Bu yıl ile ilgili çok olumlu beklentileri bulunduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Son derece olumlu bir gidişat var. Bu olumlu gidişat bizi ümitlendiriyor. İhracatta da çift haneli bir artış görüyoruz. Ayın 1'inde (1 Şubat'ta) ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Tam kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında bir ihracat artışı açıklamayı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız. Bu rakam önemli... Çünkü her yıl ocak ayları diğer aylara kıyasla biraz daha zayıf geçer, o yüzden bu artışı çok önemli görüyoruz. İnşallah 2018 yılında her ay ihracat artışı açıklayacağız ve her ay rekorlar olacak. Büyüme rakamlarında da, diğer rakamlarda da inşallah bu yıl çok olumlu bir yıl olacak."

"Parite ihracatçının yüzünü güldürecek"

Dünya ve AB ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıyacağını ifade eden Büyükekşi, geçen yıllarda pariteden yaşanan sıkıntıları değinirken, 2018 için beklenen ortalama 1,22 dolar/euro paritesinin de ihracata olumlu katkı vereceğini, bu yılki paritenin ihracatçının yüzünü güldüreceğini söyledi.

Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin ilk 3 çeyrekte yüzde 7,1 büyüdüğünü hatırlatarak, büyümenin kalitesinin önemli olduğunu vurguladı. Sadece ithalatla gerçekleşen büyümelerde sıkıntı olduğunu dile getiren Büyükekşi, Türkiye'nin ilk 3 çeyrek büyümesinde hem ihracatın hem de yatırımların önemli payı olduğunu söyledi.

"Hükümet tarafından önemli adımlar atıldı"

Büyükekşi, sürdürülebilir büyüme açısından bu büyümeyi önemsediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herhalde yıl sonu yüzde 6 civarı bir büyüme gerçekleşecek. Türkiye, birçok şirketi yanılttı. Kredi derecelendirme kuruluşları olsun, birçok kurum olsun, Türkiye'nin büyümesini yukarı doğru 3-4 sefer revize etmek durumunda kaldılar. Türkiye, 80 milyonluk bir ülke ve her yıl minimum 1 milyon kişiye iş sağlaması gerekiyor. O yüzden biz sürdürülebilir büyüme için ihracatın olmazsa olmaz olduğunu her platformda söylüyoruz. Türkiye'nin istikrarlı şekilde büyüme için ihracatı desteklemesi, ihracata önem vermesi lazım. Geçtiğimiz yıldan beri hükümetimiz tarafından bu konuda çok önemli adımlar atıldı.

Bu yıl da ortalama yüzde 5 bir büyüme bekliyoruz. İstihdamda da güzel gelişmeler olacağını bekliyoruz. Bu yıl 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Hedefimiz, (ihracatı) 170 milyar dolarların çok daha üzerine çıkarabilmek."