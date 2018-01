Buzağı ölümleri azaltılıp ithal etin önüne geçilecek

20 Ocak 2018

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla et ithalinin önüne geçileceğini belirterek, 2018'in kendileri için "buzağı yılı" olacağını söyledi.

Ülkenin potansiyelinin farkında olduklarını vurgulayan Baydar, Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da Türkiye'deki üreticilerin sorunlarını bildiğinin farkında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İthal et konusunda ülke olarak iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Ülke olarak et ve canlı hayvan ithal eden ülke konumundan ihraç eden konuma geleceğimize inanıyoruz çünkü donanım, kabiliyet ve gerekli potansiyele sahip ülkeyiz ve buna mecburuz. Ülkemizin, Anadolu'nun her yeri ayrı bir değer."

Türkiye'nin birkaç yıl gibi kısa bir sürede et ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna geleceğini vurgulayan Baydar, buna üreticinin de katkı sunacağını dile getirdi.

Baydar, Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Ardahan, Artvin, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır gibi illerin bile ülkenin önemli et ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduklarını belirterek, bunun ilerleyen zamanlarda gerçekleşeceğini ifade etti.

"İthal ettiğimiz hayvandan daha fazla buzağı ölüyor"

Bu yıl üreticiye yönelik uygulanacak desteklerle üreticinin daha verimli çalışma dönemi yaşayacağına işaret eden Baydar, "2018 yılı bizim için buzağı yılı olacak." dedi.

Baydar, buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla ithal etin önüne geçileceğine işaret ederek, "Birlik olarak daha az buzağı kaybı için çeşitli çalışma ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ülkemizde ithal ettiğimiz hayvandan daha fazla buzağı ölüyor. Bunları engelleyip elde ettiğimiz et oranını da artırmayı planlıyoruz. İşte o zaman et ithalatını önleme konusundaki amacımıza ulaşmış olacağız. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. 2018 yılının daha verimli ve üretici için daha mutlu yıl olacağına inanıyoruz." dedi.

Baydar, Bakan Fakıbaba'nın sahaya inip üreticinin yanında olmasının sektörde olumlu geri dönüşleri olduğunu, bundan dolayı 2017'de yaşanan birçok sıkıntının 2018'de yaşanmayacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA