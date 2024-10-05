BYD’nin Manisa’daki 1 milyar dolarlık fabrika için geri sayım: ÇED süreci başladı

Çin merkezli otomotiv devi BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırımının ilk adımı olarak Manisa'da inşa etmeyi planladığı elektrikli araç fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla imzalanan anlaşmanın ardından, fabrikanın inşa edileceği Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çevresel değerlendirme süreci resmen başladı.

Manisa'daki dev yatırım: Elektrikli araç üretim tesisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek olan Binek Araç Üretim Tesisi Projesi, 1 milyar dolarlık bir yatırımla Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kurulacak. Proje, 200 bin adet şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretim kapasitesine sahip olacak.

Fabrikanın detayları ve üretim süreçleri

BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi tarafından inşa edilecek olan tesiste, pres, gövde kaynak, boyahane ve montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra, şasi, motor montajı, elektrikli araç bataryası montajı gibi üretim bölümleri de yer alacak. Toplamda 962 bin 958 metrekare taban alanı ve 1 milyon 368 bin 275,60 metrekare kapalı alan kapasitesi ile dev bir üretim tesisi oluşturulacak.

Ayrıca, proje alanında test parkuru ve sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE binası inşa edilerek, üretilen araçların test ve deneme sürüşleri de gerçekleştirilecek.

İstihdam ve çevresel yönetim planları

Fabrikanın inşaat aşamasında ortalama 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. İşletme aşamasına geçildiğinde ise 3 vardiyalı sistemle çalışacak olan tesiste toplamda 12 bin kişi çalışacak.

BYD, sürdürülebilir üretim politikası kapsamında sıfır atık yönetim planı uygulayarak atık oluşumunu kaynağında en aza indirmeyi hedefliyor. Üretim süreçlerinde oluşacak atıklar geri dönüştürülecek ve enerji geri kazanım süreçlerine dahil edilecek. Geri dönüştürülemeyen atıklar ise düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilecek.

İnşaat ve üretim takvimi

Projenin inşaat aşamasına, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025 yılında başlanacak ve 2025 yılının son çeyreğinde makine ekipmanlarının kurulumuna geçilecek. Üretim sürecinin ise 2026 yılının ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor.