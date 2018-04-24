BYSD'de yeni dönem

24 Nisan 2018

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Genel Sekreterliği görevine sektörün deneyimli isimlerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Atıcı getirildi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olan Atıcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çeşitli birimlerde 26 yıl yöneticilik yaptı. Bakanlığa bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’nde de 12 yıl boyunca yönetici olarak hizmet veren Ahmet Atıcı’nın çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde imzası bulunuyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ‘Mamul Gıdalar ve Ziraat İhtisas Grupları Başkanı’ görevini 9 yıl yürüten Atıcı, bitkisel kaynaklı yağ standartlarının revize edilmesi ve yeniden yayımlanması çalışmalarına da katıldı.