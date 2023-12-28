Çalışan emeklilere ikramiye tarihi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."