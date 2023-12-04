Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Bu yıl bir kereye mahsus emekliye verilen 5000 TL ikramiye kapsamı dışında kalan çalışan emeklilerin beklediği haber geçtiğimiz günlerde geldi. Meclise gelecek yasanın geçmesinin ardından sayıları 5 milyonu bulan emekli de ikramiye alabilecek. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışan emeklilerin 5 bin TL alabilmelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifinin bu hafta Genel Kurul'da görüşüleceğini söyledi.

Torba yasa teklifine önergeyle yeni bir madde eklenerek çalışan veya başka bir yerden geliri olan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmalarının önü açıldı. Çalışan emekliye 5000 TL teklifinin meclisten geçmesinin ardından ertesi hafta hesaplara yatması bekleniyor.

Geniş bir kesimde mağduriyet yaratmıştı

İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilmiş olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.

Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM'ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyordu.

Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.