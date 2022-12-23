Şirketten yapılan açıklamaya göre, Param; hesap, cüzdan, ön ödemeli kart, sanal POS, fiziki POS yurt içi ve yurt dışı para transferi ürünleri ile kurumsal ve bireysel müşterilerine finansal hizmetler sunuyor.

Param; Mastercard, VISA, Troy ve Discover kart şemalarının tümüne sahip elektronik para kuruluşu olarak dikkati çekiyor.

Şirket, Haziran 2022'de Londra Merkezli Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Lüksemburg merkezli CEECAT Capital, Zürih merkezli Alpha Associates ve Amsterdam merkezli Revo Capital’in katıldığı 200 milyon dolar değerleme üzerinden yatırımla ilk yatırım serisini tamamladı.

Param EU'nun hazırlıkları sürüyor

ParamKart, ParamPOS, Kredim (Şimdi Al, Sonra Öde), fintech kuruluşlarına bütünleşik hizmet veren ParamTech, Processing, Finrota (Açık Bankacılık ve Online Tahsilat), E-Para, Cüzdan gibi ürünlerle finansal teknoloji sektörünü geliştiren Param; teknoloji çalışmalarını Avrupa'ya da ihraç ediyor. Hızlı ve kolay para transferi sağlayan Param UK, İngiltere içerisinde ve İngiltere-Türkiye arasında faaliyetlerine başladı. Deneyimlerini ve ürünlerini Avrupa'da yaygınlaştırmak isteyen Param, "Param EU" markasının da hazırlıklarını sürdürüyor.

Üst yönetimin yüzde 63'ü kadın

Param, tüm geliştirmelerini Ankara ve İstanbul’daki teknoloji ve inovasyon merkezlerinde gerçekleştiriyor. 600'ün üstünde çalışanı ile faaliyetlerini sürdüren Param, kadın çalışan ve kadın yönetici oranıyla da sektörüne örnek oluyor. Çalışanlarının yüzde 60'ı kadın olan Param'ın üst yönetiminin yüzde 63’ü kadın yöneticilerden oluşuyor.