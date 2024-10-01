Çalışma izni değerlendirme kriterleri değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri'nin 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yeni düzenleme ile ‘istihdam', ‘ücret' ve ‘mali yeterlilik' kriterleri güncellendi, muhtelif sektör ve işler için gerekli şartlar ve kriterler yeniden düzenlendi.

Öncelik yerli işgücü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası işgücü politikasına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünün öncelikle yerli işgücünden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanılacağı belirtildi.

Açıklamada, nitelikli yabancıların Türkiye'ye kazandırılması ve bu kişilerin sağlayacağı katma değerin Türkiye'nin kalkınması bakımından önem arz ettiği vurgulandı. Türkiye'nin küresel arenadaki konumunun yanı sıra işgücü piyasasının dinamiklerinin ve ihtiyaçlarının zaman içerisinde değiştiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başta 12. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerinde çizilen çerçeve, sektör-meslek-iş temelinde yapılan analizler, sektör temsilcilerinin talepleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri, idari kayıt ve veriler ile benzeri hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda; nitelikli yatırımcı ve işgücünün ülkemize çekilmesi, yerli işgücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı işgücünden tamamlayıcı mahiyette faydalanılması, yerli işgücüyle ihtiyacı karşılanabilen sektör-meslek-işler bakımından da koruyucu tedbirler alınması ve kayıtlı istihdamın artırılması amaçlarıyla çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellenmiştir. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi gereğince güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.”