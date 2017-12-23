Cam ithalatında damping önlemi
Ekonomi Bakanlığınca, Rusya menşeli renksiz düz cam ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabeti̇n Önlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, Rusya menşeli renksiz düz cam ithalatına yönelik 2016'da başlatılan damping soruşturması tamamlandı.
Yürütülen soruşturma sonucunda, söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı tespit edildi.
Bu ürünün ithalatında Guardian Steklo Rostov LLC, Guardian Steklo Ryazan LLC ve JSC Saratovstroysteklo firmaları için yüzde 8, diğer firmalar için de yüzde 10 dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA