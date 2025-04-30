Çanakkale Köprüsü’nü İstanbul’a bağlayan otoyol projesine İtalyan kredisi

ROMA

2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü İstanbul’a bağlayacak otoyol projesine, İtalyan kredisi geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalyan Başbakanı Meloni ile gerçekleştirdiği Roma ziyareti sırasında 250 milyon Euro büyüklüğünde kredi için Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından niyet mektubu imzalandı.

İtalyan ihracat Kredi Kurumu SACE tarafından sağlanacak kredi 10 vadeli olacak.

Çanakkale Köprüsü, Avrupa ile Asya’yı bağlayan, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olarak biliniyor.

Temeli mart ayında atıldı

2022 yılında hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul’a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarının temeli mart ayında atılmıştı.

Kınalı-Malkara Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul’a kadar ulaşmasını sağlayacak.

Yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arası 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ise 2 saate düşecek., Kınalı-Malkara Otoyolu’nun tamamlanmasıyla Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak.