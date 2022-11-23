"Canım Öğretmenim" kampanyası ile mobilya alışverişleri yüzde 35 indirimli
Evgör Mobilya, her yıl 24 Kasım’da tekrarladığı geleneksel “Canım Öğretmenim” kampanyası kapsamında, tüm eğitim çalışanlarına Evgor.com.tr adresinden yapacakları mobilya alışverişlerinde yüzde 35’e varan indirim avantajı sunuyor.
“Tasarımla Mutluluğun Birleştiği Nokta” sloganıyla hizmet veren Evgör Mobilya, yurdun her noktasında görevlerini yerine getiren öğretmenleri bu yıl da unutmadı.
Firmanın her 24 Kasım’da geleneksel hale getirdiği “Canım Öğretmenim” kampanyasında; yeni bir yuva kurmayı planlayan ya da evini yenilemeyi düşünen öğretmenler, yatak odasından yemek odası takımına, oturma grubundan tamamlayıcı ürünlere kadar tüm mobilya alışverişlerini yüzde 35’e varan indirimlerle yapabiliyor.