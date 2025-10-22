Çanta satışları arttı, parfüm düştü

Hermès, Birkin ve Kelly çantalarına yönelik yüksek talep sayesinde üçüncü çeyrekte satışlarını yüzde 9,6 artırarak 3,88 milyar Euro'ya çıkardı.

Şirketin satışları Amerika kıtasında yüzde 14, Asya’da ise yüzde 6,4 yükseldi. Çin pazarında toparlanma sinyalleri veren Hermès, dördüncü çeyreğe iyimser giriyor.

Lüks pazarında rekabet kızıştı

Hermès, yılın başlarında dünyanın en değerli lüks markası konumuna yükselmişti ancak hisse değeri son dönemde yüzde 4 düşerek 227 milyar Euro'ya geriledi.

Analistler, bu düşüşü Moët Hennessy Louis Vuitton'ın (LVMH) geçen hafta açıkladığı sürpriz büyüme sonrası artan beklentilere bağlıyor.

Hermès’in deri ürünleri yüzde 13,3 büyürken, daha erişilebilir parfüm ve kozmetik ürünleri satışları yüzde 7,2 azaldı.

Bu durum, “ulaşılabilir lüks” segmentindeki talebin zayıfladığına işaret ediyor. L’Oréal de benzer şekilde beklentilerin altında kalan gelir açıklaması sonrası hisselerinde yüzde 6 düşüş yaşadı.