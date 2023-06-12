Cari açık nisanda 5,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 7 milyar 16 milyon dolar oldu.

Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar olurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 198 milyon dolar olarak açıklandı.

784 milyon dolarlık net giriş

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 204 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolar ve 6 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti.

8 milyar 163 milyon dolarlık net azalış

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon dolar ve 107 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 8 milyar 163 milyon dolar net azalış kaydedildi.