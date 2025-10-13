Cari denge rekor kırdı: Bakan Şimşek’ten 'tarihi fazla' değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos ayı cari denge verileri sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin ağustos ayında 5,5 milyar dolarlık cari fazla vererek tarihinin en yüksek aylık seviyesine ulaştığını belirtti.

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu.”

“Dış finansman ihtiyacı azalıyor”

Bakan Şimşek, cari dengedeki bu iyileşmenin Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını azalttığını vurguladı.

“Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025’te yaklaşık yüzde 17’ye gerileyeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, azalan döviz ihtiyacının, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerle birleşerek makro finansal dayanıklılığı güçlendirdiğini söyledi.