Carry trade tarafında çıkış 15 milyar dolara dayandı

Artan jeopolitik gerilimin etkisiyle carry trade pozisyonlarında dikkat çeken çıkışlar görülürken BDDK verilerine göre, mart ayı başından bu yana carry trade'de Türkiye'den çıkış 15 milyar dolar seviyesine yaklaşırken carry trade büyüklüğü de 45 milyar doların altına geriledi.

Orta Doğu'da devam eden savaş Türkiye'de portföy hareketlerini etkilerken ocak ayında 61,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan carry trade büyüklüğü Mart ayının başından bu yana kesintisiz olarak geriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan hesaplamaya göre 19 Mart haftasında carry trade tarafında 2,8 milyar dolarlık çıkış görüldü.

Carry trade büyüklüğü 45 milyar doların altında

Son çıkışla birlikte carry trade büyüklüğü 45 milyar doların altına geriledi.

Son üç haftada toplam çıkış da 14,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Üç haftalık bu çıkış carry trade tarafında son dönemde görülen en yüklü çıkış oldu.

Kaynak: Bloomberg
