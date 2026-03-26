Carry trade tarafında çıkış 15 milyar dolara dayandı

Orta Doğu'da devam eden savaş Türkiye'de portföy hareketlerini etkilerken ocak ayında 61,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan carry trade büyüklüğü Mart ayının başından bu yana kesintisiz olarak geriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan hesaplamaya göre 19 Mart haftasında carry trade tarafında 2,8 milyar dolarlık çıkış görüldü.

Carry trade büyüklüğü 45 milyar doların altında

Son çıkışla birlikte carry trade büyüklüğü 45 milyar doların altına geriledi.

Son üç haftada toplam çıkış da 14,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Üç haftalık bu çıkış carry trade tarafında son dönemde görülen en yüklü çıkış oldu.