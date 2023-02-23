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  3. Çay-kahve karıştırıcı ve dil basma çubuğu ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek
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Çay-kahve karıştırıcı ve dil basma çubuğu ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek

Çay-kahve karıştırıcısı ve dil basma çubuğu ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, çay-kahve karıştırıcı ve dil basma çubuğu ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kilogram başına 6 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altında birim kıymeti olan söz konusu eşyaların ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek. Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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