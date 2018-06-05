Çay üretiminde Çin, Türkiye'nin önüne geçecek

05 Haziran 2018

Evrim KÜÇÜK

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayınladığı yeni bir rapora göre küresel çay tüketim ve üretim seviyeleri gelecek on yılda da yükselmeye devam edecek. Rapor, çay tüketim ve üretimindeki artışın esas olarak gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü talepten kaynaklandığını vurguluyor.

Dünya toplam siyah çay üretiminin gelecek on yıl içinde yıllık ortalama yüzde 2.2 büyümesi ve 2027’de yıllık 4.4 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor. Çin, Kenya ve Sri Lanka’nın siyah çay üretimlerindeki artışın etkisiyle gerçekleşmesi beklenen büyümenin bir diğer sonucu da Çin’in 2027 itibarıyla dünyanın en önemli siyah çay ihracatçısı olan Kenya’yla aynı üretim seviyesine ulaşması olacak.

10 yıl sonra üretimimiz 430 bin tona ulaşacak

10 yıl sonra Türkiye'nin üretiminin 2017 yılındaki 310 bin 500 ton seviyesinden 429 bin 308 tona ulaşması bekleniyor. 2008/17 döneminde yılık ortalama yüzde 4.9 artan Türkiye'nin üretiminin, gelecek 10 yılda ortalama artış hızının yüzde 3.2'ye ineceği ifade ediliyor. Böylelikle 2017 yılı rakamlarına göre dünyanın en büyük üreticileri liginde ilk üçte olan Türkiye, 2027'de Kenya, Hindistan ve Çin'in ardından dördüncü sıraya inecek. Çin'in 50 ton üzerinde olan Türkiye'nin üretimi, 2027'de Çin'in oldukça gerisinde kalacak. Çin'in 2018-2027 döneminde üretimini yıllık yüzde 5.6 artıracağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de yaklaşık 320 bin ton olan yıllık tüketimin de 447 bin 500 tona çıkacağı ancak 2008/17 döneminde yıllık ortalama yüzde 4.9 olan tüketim artışının gelecek 10 yılda yüzde 3.3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Yeşil çay üretimi siyah çaydan hızlı artacak

Küresel yeşil çay üretimindeki artışın ise siyah çay üretimindeki artıştan daha yüksek bir hız yakalaması bekleniyor. Yüzde 7.5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülen üretim artışı sonucunda 2027’de dünya yeşil çay üretimi miktarı yıllık 3.6 milyon tona yaklaşacak. Büyümeye en önemli katkının, 2015-2017’de elde ettiği 1.5 milyonluk üretimi iki kattan fazla artırması ve 2027 itibarıyla yıllık yeşil çay üretimini 3.3 milyon tona çıkarması beklenen Çin’den geleceği öngörülüyor.

FAO’nun yeni raporu çay tüketiminin Çin, Hindistan ve diğer gelişen piyasa ülkelerinde özellikle hızlı bir şekilde arttığını ve bu artışın sebepleri arasında hem gelir seviyelerindeki yükselişin, hem de çay üretimini bitki çayları, meyveli çaylar ve çeşnili gurme çaylar gibi özel ürünlerle çeşitlendirme çabalarının sayılabileceğini vurguluyor.

Çin ve Hindistan'daki gençler çayı seviyor

Küresel çay talebi yeni bir müşteri grubunun ortaya çıkmış olmasından da olumlu etkileniyor. Çin ve Hindistan gibi büyük çay üreticisi ülkelerin kent merkezlerinde yaşayan gençlerden oluşan bu grubun en hızlı büyüyen tüketici kitlesi olduğu dikkat çekiyor.

Üst-orta gelir sınıfına mensup genç tüketicilerin, gurme kalite seviyesindeki çaylar gibi, hayat tarzlarıyla uyumlu buldukları ürünleri seçmeye eğimli oldukları ve bu ürünleri çay sunumunda özelleşen lüks satış noktalarında tüketmeyi tercih ettiklerine de raporda dikkat ediliyor.

Rapora göre, küresel çay tüketimindeki artışın bir diğer sebebi de çayın anti-enflamatuvar, antioksidan ve kilo kaybına yardımcı etkilerinin bilinirliğinin yaygınlaşması. Bu tür sağlık faydalarının öne çıkmasının gelecekte çay tüketiminde yaşanacak artışın temelini oluşturabileceği öngörülüyor.