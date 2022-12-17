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Cazibe Merkezleri Programında süre 2024 sonuna uzatıldı

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek yatırımlar için başvuru süresi 2 yıl uzatıldı.

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"Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, program kapsamında bu yıl sonunda bitecek olan başvuru süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

 

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