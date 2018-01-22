Cazibe Merkezleri'ne 6. bölge teşviki

22 Ocak 2018

Mehmet KAYA

ANKARA - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı ile denizyolu ile yapılacak yük/yolcu taşımacılık yatırımlarının 5. bölge teşviki kapsamına alınmasına ilişkin maddeye, havayolu taşımacılığı da eklendi. Cazibe Merkezleri ile Kilis’te ‘stratejik ve büyük’ yatırımların 6’ncı bölge teşviklerinden yararlanması hükmü değiştirilerek, bütün yatırımların 6. bölge teşviklerinden yararlanması sağlandı. Ayrıca, İstanbul’a yapılacak yatırımlar ile büyük yatırım kapsamında da değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan teşvik kararnamesinde yapılan değişiklikle, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alındı. Ayrıca yolcu/yük taşımacılığı havacılık yatırımlarının yanı sıra, uçak bakım onarımına yönelik yatırımlarda İstanbul için bölge ayrımı kaldırılarak bu kapsamdaki yatırımlar 5. bölge teşviki kapsamına alındı. Havacılık sektöründe, havalimanı ve yer hizmetleri de asgari 5 milyon TL yatırım tutarı olması halinde 5. bölge teşviklerinden yararlanabilecek. Yer hizmetlerinde kurulacak şirketin 200 milyon TL üzerinde olması halinde ise büyük ölçekli yatırımlar kapsamındaki teşviklerden yararlanabilecek.

Cazibe Merkezleri’nin kapsamı tamamlandı

Hükümetin daha önce ‘Cazibe Merkezleri’ olarak açıkladığı 23 il ve Kilis’in teşvik kapsamının 6’ncı bölgeye çevrilmesine yönelik mevzuat da tamamlandı. Buna göre, cazibe merkezleri kapsamında olup da 4 ve 5’inci bölgede bulunan iller ile Kilis’te de yatırımlar 6’ncı bölge teşvikinden yararlanacak. Daha önce bu bölgelerde olup da öncelikli ya da büyük ölçekli olan yatırımlar 6’ıncı bölge teşvikinden yararlanabiliyordu. Düzenlemeyle bütün yatırımlar 6’ncı bölge teşvikinden yararlanma imkanına kavuştu.

Kağıtta ‘entegre’ şartı kaldırıldı

Bu arada kağıt ürünleri yatırımlarının yapılabilmesi için kağıt hamurundan başlayan entegre bir yatırım yapılması şartı kaldırıldı. Bu kararda, selüloz hammaddesi üretimi için Türkiye’de yeterli orman olmaması ve uluslararası üreticilerle rekabet edilememesinin etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan düzenlemeyle makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, kuruyemiş ve turşu ile donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru yatırımları 6’ncı bölge için teşvik kapsamına alındı. Diğer bölgelerde bölgesel teşvikten yararlanamayacak.