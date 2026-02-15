Cebinizde servet olabilir: Nadir madeni para 166 katına satıldı!

İngiltere’de dolaşımda bulunan nadir bir 50 penci madeni para, koleksiyoncular arasındaki yoğun rekabet sonrası nominal değerinin tam 166 katına satıldı. Atlantik Somonu tasarımlı madeni para, yalnızca 50 peni (29.75 TL) değerinde olmasına rağmen eBay’de 83 sterline (4 bin 91 TL'ye alıcı buldu.

Sadece 200 bin adet basıldı

Atlantik Somonu tasarımlı 50 peni Kral III. Charles'ın tahta çıkmasının ardından piyasaya sürülen sekiz yeni madeni para tasarımından biri olarak üretildi. Bu paradan yalnızca 200 bin adet dolaşıma sokuldu.

Bu sınırlı üretim miktarı sayesinde söz konusu madeni para, daha önce İngiltere’nin en nadir dolaşımdaki parası olarak bilinen Kew Gardens 50 peniyi geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.

Açık artırma savaşı

Söz konusu madeni para, toplam 20 teklifin verildiği açık artırma sonunda bir koleksiyoncu tarafından 83 sterlin + 2,72 sterlin kargo ücreti karşılığında satın alındı.

Bu satışın ardından birçok kişi bozuk para koleksiyonlarını ve cüzdanlarını kontrol etmeye başladı.