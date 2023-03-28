Çek şikayeti arttı, KGF deprem bölgesine gitti

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Erdal Erdem, depremden etkilenen bölgelerde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek temel beklenti ve ihtiyaçlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Erdem bu ziyaretlerin yıl boyu devam edeceğini belirterek "Ülkemizin kalkınmasının devamına ve beraberinde de deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden üretime başlamasına destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdem ve beraberindeki heyet, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerini ziyaret ederek bölgedeki ticaret ve sanayi odası temsilcileri, belediye başkanları ve yerel temsilciliklerle bir araya geldi, deprem bölgesindeki işletmelere finansman imkanı sunmak için sağlanan destek paketleri hakkında bilgi verdi.

Söz konusu üç ilde yaraların sarılmasıyla ve sağlanan finansman desteğiyle ilgili görüşmeler yapan heyet, depremden etkilenen fabrika ve sanayi kuruluşlarına da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdem, kurum olarak finansmanın temini ve ihtiyaç sahibi işletmelere ulaştırılması için üzerlerine düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik "6 Şubat Depremleri İşletme Giderleri Destek Paketi" ile "Yatırım Destek Paketi"ni ivedilikle devreye aldıklarına dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti: “Deprem bölgelerinde görüşmelerimize 2023 yılı boyunca devam edeceğiz.

Ülkemizin kalkınmasının devamına ve beraberinde de deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden üretime başlamasına destek olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha kayıplarımızı saygıyla yad ediyor, ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum."

Deprem bölgesi KGF'den destek bekliyor

Yapılan görüşmelerde deprem bölgesi iş dünyasının KGF’den bir dizi talebinin olduğu öğrenildi. Özellikle bölgede çek konusunda karmaşık ve yıpratıcı süreç devam ediyor. Tarihi gelmiş on birlerce çek ya ödenemiyor ya da hesapta yeterli bakiye göründüğü anda para çekiliyor.

Türkiye genelinde ibrazda ödenen yıllık 2.6 trilyon liralık çekin 600 milyarının bu bölge iş dünyasından geldiğini ve sistemde yaşanacak tıkanıklığın sadece deprem bölgesini değil Türkiye’yi etkileyeceği vurgulanıyor. İş dünyasının bir önemli talebi de kredilerin erişiminde bürokrasinin azaltılması ve krediye ulaşım noktasında kolaylıkların sağlanması.

Deprem bölgelerinin yeniden inşa edilebilmesi ve kalkındırılması için iş insanları ve yatırımcılar açısından kredi limitlerinin yükseltilerek KGF destekli teminat mektup limitlerinin açılması, kredi veren aracı kurum sayısının arttırılması. EYT ile birlikte çok sayıda başvurunun geldiğini hatırlatan iş dünyası, çalışanların tazminatlarının karşılanması için KGF desteği beklediklerini kaydediyor.