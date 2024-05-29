Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafaka! Prof. Dr. Batı'dan dikkat çeken çağrı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Batı, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolar nafakanın vergisel durumunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Murat Batı, Ahu Yağtu’nun Cem Yılmaz’dan aldığı 10 bin dolar nafaka için vergi ödemeyeceğini belirtirken konuya açıklık getirdi, bir de çağrı yaptı.

Prof. Dr. Batı’nın T24’teki yazısı şöyle:

* Hukukumuzda dört tip nafaka vardır: yoksulluk nafakası, katılım nafakası, yardım nafakası ve tedbir nafakasıdır.

* Yoksulluk nafakası boşanma sonucunda eşlerden birinin diğerine yoksulluk sınırının altında kalmaması için ödenen nafaka türüdür. Diğeri ise katılım (iştirak) nafakasıdır. Bu nafaka çocukların boşanma sonucunda maddi mağduriyetlerinin giderilmesi için ödenir.

* Ebeveynlerden biri, boşanma sonucunda çocuğun ya da çocukların velayetini aldığı andan itibaren diğer ebeveynin de hâlâ çocuklarına bakma yükümlülüğünün devam etmesi nedeniyle ödediği nafaka türüdür.

Nafakadan vergi alınmalı mı?

* Nafakalar karşı tarafı maddi zorluktan kurtarmak ya da zor duruma düşmesini önlemek amacıyla ödenir. Bu amaçla ödenen nafakalardan vergi alınmaması sosyal devlet gereğidir. Ancak ödenen bazı nafakaların miktarı astronomik seviyede olabilmektedir.

* Ancak bazı nafaka tutarları çok fazla olabilmekte ve bu yüksek ödemeler de gelir vergisinden istisna edilmektedir. Ödenen yoksulluk nafakası aylık 100 bin liralarla hatta bazen milyon liralarla zikredilmektedir. Ödenen nafaka tutarı ne kadar olursa olsun gelir vergisi alınmamakta ülkemizde.

Vergi hangi durumda alınsın?

* Sosyal devlet gereği nafaka alanın hayatının devamı bu nafakaya bağlı ise ya da nafaka, bu kişiyi yoksulluk sınırından kurtarabiliyorsa vergi alınmaması gerekir elbette.

* Ancak basından gördüğümüz kadarıyla aylık 10 bin dolar ya da çok daha fazla ödenen nafakaların yoksulluk sınırını çok aştığı görülmektedir. Hatta şöyle söylemekte fayda var; bugün ödenen aylık 10 bin dolar nafaka asgari ücretin yaklaşık 19 katı kadardır. Hatta bir profesör olarak benim yaklaşık 5 aylık maaşıma isabet etmektedir.

* Israrla belirtmekte fayda görüyorum, nafakalar elbette vergilendirilmesin ama belirli bir düzeyi aşan nafakaların vergilendirilmesiyle alakalı bir formülasyon geliştirmek vergilemede adalet adına hiç fena olmayacaktır.