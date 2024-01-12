Cevdet Yılmaz: "Bankalar verdiği krediden not alacak"

Ece CEYHUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘toplumsal yatırım notu’ ile bankaların daha nitelikli krediler vermesini amaçladıklarını belirterek, bu konuda Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği’nin de çalıştığını anlattı. Yılmaz “Bunu nokta müdahalelerle değil sistematik bir şekilde yapmak. Toplumsal yatırım notu, bankaların notu. Bankalar kredileri nereye veriyor. Buna bakılacak” dedi.

İstanbul’da "Orta Vadeli Program ve Makroekonomik Görünüm" programında, basın kuruluşlarının ekonomi müdürleri ile buluşan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin geldiği son noktayı rakamlarla anlatıp 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, toplumsal kredi notuyla ilgili açıklamalar yaparken, bankaların verdiği kredinin hangi sektörlere verildiğini, ağırlığını, sosyal ve toplumsal açıdan yarattığı faydaya bakacakları bilgisini paylaştı.

EKK’da değerlendirilecek

Yılmaz, “Örneğin yatırıma, ihracata, girişimciliğe, kadın ve genç girişimciliğine destek olan bankalar, daha fazla kredi veren bankaların notu daha yüksek olacak. Bunlara değil de daha kolay işlere kredi veren, daha kısa vadeli tüketimi finanse eden bankaların toplumsal kredi notu daha düşük olacak. Buna göre de Merkez Bankamız birtakım teşvikler sağlayacak, karşılık oranları başta olmak üzere ona göre ayarlamış olacak. Bankalara bir defalık da verilmeyecek bu not, 6 ayda bir belki yılda bir yenilenecek bu notlar” açıklamasını yaptı. Sistem için kuralların net ve şeffaf bir şekilde yazılacağını, kredi ağırlıklarının önceden ilan edileceğini anlatan Yılmaz, “Toplumsal açıdan doğru yerlere kredi veren bankaların notu da yüksek olmuş olacak. Bu önemli bir uygulama, Merkez Bankası Başkanımız bu konularda çalışıyor, tamamlayınca önümüzdeki EKK’da muhtemelen bu konuyu genel bir değerlendirmesini de yapmış olacağı. Çok uzak olmayan bir gelecekte bunu da toplumumuzla detaylarını paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

“%6.4’ün 1 puan altında bütçe açığı bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe açığına ilişkin olarak da "OVP'de beklentimiz 2023'te 6,4. Bunun 3 puanı deprem etkisi, 3,4 puanı normal açık gibi görünüyor. Yüzde 6,4'ün 1 puan altında bütçe açığı bekliyoruz. Bütçe açığımız öngördüğümüzden oldukça düşük seviyede gerçekleşecek gibi gözüküyor" diye konuştu.