Cevdet Yılmaz duyurdu: Google Cloud'un Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu

Google Cloud’un Türkiye’de bulut hizmetlerini sunması ve kurumların bulut teknolojilerine geçişini hızlandırmak amacıyla yeni bir işbirliği başlatıldı. Yerli bir bulut altyapısının oluşturulmasına yönelik anlaşmalar imzalandı.

Google Cloud, Turkcell ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklığı duyururken Türkiye’ye yapacağı yatırım miktarını da açıkladı.

Anthony Cirot: 2 milyar dolarlık yatırım olacak

Google Cloud EMEA Güney Bölgesi Başkan Yardımcısı Anthony Cirot, “Türkiye'deki bulut bölgesine 2 milyar dolar yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ise yatırım sürecine ilişkin, “2026 yılının ilk aylarında yatırıma başlayacağız” dedi.

Cevdet Yılmaz: Toplamda 3 milyar dolarlık yatırım olacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “(Turkcell-Google Cloud) Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek” şeklinde konuştu.

"Uluslararası anlamda da bir stratejimiz var"

Türkiye'nin dijital egemenliğini ve bölgesel konumunu güçlendiren, son derece önemli, kritik bir adım olduğunu belirten Yılmaz'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Bu yatırım aynı zamanda, uluslararası yatırımcılar tarafından ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve yenilikçilik kapasitesine duyulan güveni yansıtmaktadır. Doğrudan uluslararası yatırımlar anlamında da bir stratejimiz var. Bunun da odağında aslında nitelikli yatırımları ülkemize cezbetmek var. Sadece miktarı artırmak değil gelen yatırımların niteliğini artırmak var. İşte ona çok güzel bir örnek bugün konuştuğumuz yatırım.

Ülkemizde 2028-2029 yıllarında hayata geçirilecek ve Türkiye'nin regülasyonlarına tam uyumlu olacak hiper ölçekli bulut bölgesi, yüksek erişilebilirlik, düşük gecikme ve güçlü siber dayanıklılık sunacaktır. Bu hamle ile Türkiye ve Turkcell, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital köprü rolünü güçlendirecek; ülkemizin bölgenin veri üssü konumuna yükselmesine katkı sağlayacaktır. Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam gerçekten, bu diğer yatırımları da tetikleyecek. Bu altyapının oluşmasıyla birlikte, birçok start-up'lar, girişimler buralardan filizlenecek. Dolayısıyla çarpan etkisiyle birlikte çok daha büyük bir yatırımı harekete geçireceğini ifade etmek isterim.

Google Cloud, veri güvenliğini en üst seviyede tutmak ve Türkiye'deki regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla, Egemen Bulut altyapısını da Turkcell ile birlikte Türkiye'ye getirmektedir. Egemen Bulut altyapısının ülkemize taşınmasıyla kurumlar verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyebilecek, regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalıştırabilecektir. Çok bölgeli mimarinin sağladığı yüksek dayanıklılık, kritik altyapıların siber tehditlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı verecektir."