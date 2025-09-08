Cevdet Yılmaz: 'Türkiye'nin en büyük avantajı düşük kamu borç stoku'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 Orta Vadeli Programı'nın (OVP) detaylarını kamuoyuyla paylaşırken; Türkiye'nin düşük kamu borç stokuna da vurgu yaptı.

Yılmaz, 2024 yılında kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 24,8 olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri olacak"

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük avantajlarından birinin düşük kamu borç stoku olacağını belirten Yılmaz, kalkınma perspektifi açısından da bu durumun önemli olduğuna vurgu yaptı:

"Afete ilişkin harcamaların yanı sıra; özellikle personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarında yaşanan artışın etkisiyle son yıllarda bir miktar yükselmiş olmakla birlikte, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı tarihi düşük seviyelerde bulunmaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada 2024 yılında kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 24,8 iken; gelişmekte olan ülkelerde yüzde 70,5, gelişmiş ülkelerde yüzde 105 civarlarında oldukça yüksek seviyelerde. Önümüzdeki döneme baktığımızda Türkiye'nin en büyük avantajlarından bir tanesi düşük kamu borç stoku olacaktır. Dünyada maalesef birçok ülke çok yüksek borçluluk oranlarına sahip. Kalkınma perspektifimiz açısından bunun bize büyük bir güç vereceğini buradan ifade etmek isterim."