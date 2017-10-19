Ceyhan'a petrol akışı azaldı
Irak'ta petrol sahalarının el değiştirmesinin ardından buradan Türkiye'ye gelen petrol akışı yavaşladı. Hattan normalde günlük 600 bin varil civarında petrol sevkıyatı yapılıyordu, bu 240 bin varil seviyesine geriledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Ceyhan'a gelen ve sevkıyatın dün erken saatlerde kısa süreliğine kesildiği boru hattından bugün günde 240 bin varil düzeyinde petrol geçtiği belirtildi.
Hattan normalde günlük 600 bin varil civarında petrol sevkıyatı yapılıyordu.
Sevkıyat, bir nakliyat kaynağının verdiği bilgiye göre bu ortalama seviye etrafında 10 bin varil dalgalanıyor.
Irak hükümetine bağlı güçler, Bai Hassan ve Avana petrol sahalarını Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güçlerden bu hafta geri almıştı. El değiştiren sahalardaki personelin değişmesinin üretimde aksamalara yol açtığı ifade ediliyor.
Kuzey Irak'tan petrol akışı yavaşladı
Kaynak: Reuters