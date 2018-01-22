Cezaevindeki üretimden 3 milyon liralık ciro

22 Ocak 2018

Samsun'da, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iş kollarında çalışan mahkumlar ile infaz koruma memurlarının üretiminden 2017 yılında 3 milyon liralık ciro elde edildi.

Bafra ilçesinde 305 hükümlü barındıran kurumda ayakkabı üretim, marangoz, PVC, demir doğrama, plastik boru birleştirme atölyeleri ile adliye çay ocağında 90 hükümlü aktif olarak çalışıyor. Sağlık sigortaları da yapılan çalışanlara günlük 10 lira ücret veriliyor.

Ayakkabı üretim atölyesinde ayda ortalama 300 çift ayakkabı imal ediliyor. Ayakkabılar, perakende olarak Bafra ve Samsun adliyeleri ile Türkiye genelinde açılan işyurtları fuarlarında satılıyor.

Marangozhanede ise Adalet Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince Karadeniz Bölgesi'ndeki milli parklar ve turistik yerlere kameriye, piknik masası, oyun grubu, salıncak, yön ve tanıtım tabelaları yapılıyor. Bin metrekare alanda faaliyet gösteren atölyede 11 kişi görev yapıyor.

Demir doğrama atölyesinde çalışanlar ise bina giriş ve bahçe kapıları, korkuluk, panel çit, kafes tel, garaj ve otopark kapıları imal ediyor. Atölyede bu yıl yaklaşık 600 bin liralık üretim gerçekleştirildi.

PVC atölyesinde de 6-7 hükümlü plastik doğrama işleriyle uğraşıyor. Plastik boru birleştirme atölyesinde 10, adliye çay ocağında da 11 kişi çalışıyor.

Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki sera ve tarım atölyesinde ise görev yapan 3 infaz koruma memuru, 6 bin metrekare arazide yaz kış sebze yetiştiriyor.

"Geçen yılki karımız 1,5 milyon lira"

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunun yaklaşık 8 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Kurumun 380 kapasitesi bulunduğunu, bunun da yüzde 80'inin dolu olduğunu belirten Türkmen, "Kurumumuzda 7 atölyemiz var. Marangoz atölyemizde özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki milli parklara kameriye ve piknik masası yapıyoruz. Burası cezaevimizin lokomotif atölyesi diyebiliriz." dedi.

Hükümlülerin atölyelerde çalışarak zamanlarını verimli geçirdiklerine dikkati çeken Türkmen, şöyle devam etti:

"Daha sonra bulundukları iş kollarında meslek sahibi oluyorlar. Düzenlenen kurslarla kendilerine halk eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Tahliye edildikten, normal hayata döndükten sonra bu sertifikalarla KOSGEB, İŞKUR gibi kurumlardan destek alarak kendi iş yerlerini kurabilirler. Tahliye edilenler, Bakanlığımıza, kurumumuza ya da kurum görevlilerimize buranın kıymetini anlayarak teşekkür mektupları gönderiyor, teşekkür telefonları ediyor. Buradan gidince faydasını görüyorlar."

Faaliyetlerini Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı bünyesinde yaptıklarını anlatan Türkmen, önceki yıl 1,5 milyon lira kar, geçen yıl da 3 milyon lira ciro elde edildiğini kaydetti. Türkmen, "Hükümlülere sağladığımız yarar dışında elde ettiğimiz kar, cezaevi ve adliye yapımları, cezaevlerinin çeşitli harcamalarında kullanılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA