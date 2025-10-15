Chen Zhi'ye kripto dolandırıcılığı suçlaması! 127 bin Bitcoin’e el konuldu

ABD hükümeti, yaklaşık 14 milyar dolar (585 milyar TL) değerinde 127 bin 271 Bitcoin'e el koydu. Bu, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük kripto para müsaderesi olarak kayıtlara geçti.

New York’ta açılan davada, hem İngiltere hem Kamboçya vatandaşı olan Chen Zhi, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı Zhi'yi “kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni” olarak nitelendirdi.

Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World, Byex Exchange adlı dört şirketi doğrudan yaptırım listesine alındı.

Mülklerine el konuldu

İngiliz hükümeti, Londra’da Chen Zhi’nin 19 mülküne el koydu. Bunların arasında; değeri yaklaşık 100 milyon sterlin olan Londra’da ofis binası, Kuzey Londra’da 12 milyon sterlinlik bir malikâne, şehir genelinde 17 adet lüks daire var.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Savunmasız insanların hayatlarını mahvedip Londra’da evler satın alarak kirli paralarını aklıyorlar” dedi.

Çağrı merkezi tipi kripto dolandırıcılığı

Chen Zhi’nin kurucusu olduğu Prince Group, inşaat, finans ve tüketici hizmetleri alanında faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket olarak gözüküyor. Ancak ABD Adalet Bakanlığı'na göre grup, Asya’nın en büyük sınır ötesi suç örgütlerinden biri.

76 bin sahte sosyal medya hesabı

Mahkeme belgelerine göre şirket, milyonlarca telefon numarası satın alarak “çağrı merkezi tipi kripto dolandırıcılığı” yapıyor. Kurulan iki tesiste 1250 telefon ele geçirildi. 76 bin sahte sosyal medya hesabı kullanıldığı tespit edildi.

Firari olan Chen Zhi yakalanırsa 40 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.