Chicago Fed Başkanı Goolsbee 2026 faiz tahmini açıkladı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde ekonomide güçlü bir büyüme beklentisini dile getirirken, bu görünümün gerçekleşmesi durumunda faiz oranlarında ilave indirimlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Faizlerin düşeceğine inanıyorum"

Bir röportajda konuşan Goolsbee, "2026’ya girerken ekonominin oldukça makul ve istikrarlı bir hızda büyümeyi sürdüreceği konusunda hâlâ iyimserim. Eğer bu gerçekleşir ve enflasyon da yüzde 2 civarına doğru gerilerse, faizlerin düşebileceğini düşünüyorum" dedi.

Goolsbee, ay başında Fed’in faiz indirimi kararına karşı oy kullandığını hatırlatarak, karar sürecinde daha fazla ekonomik veriye ihtiyaç duyduğu için bu adımı desteklemediğini vurguladı.

Chicago Fed bölgesinde faaliyet gösteren şirketler ile tüketicilerin enflasyona dair kaygılarının devam ettiğini belirten Goolsbee, politika tarafındaki yüksek belirsizliğin, düşük işe alım ve sınırlı işten çıkarma eğilimini beslediğini de sözlerine ekledi.