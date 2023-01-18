CHP'den EYT adımı: EYT'liler için yeni kanun teklifi verip, AK Parti ve MHP'ye çağrıda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP’nin EYT ile ilgili kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP yöneticilerinin EYT düzenlemesiyle ilgili farklı açıklamalarını dinleten Ağbaba, şunları söyledi:

"- Bugün sizlere EYT sorununun mağdurlarından olan esnafımız ile ilgili verdiğimiz kanun teklifimizin içeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

- EYT konusunda mağdur olan on binlerce esnafımız var. Bunların isimleri ‘tescil mağdurları’. On binlerce esnafımız EYT’de yaş şartını aşmışken şimdi de Bağ-Kur tesciline takılmış durumda. 2000 yılı öncesinde vergi mükellefi veya oda sicil kaydı olduğu halde Bağ-Kur kaydı açılmamış olan, bugün EYT kapsamına giremediği için mağdur olan esnafımız var.

- Bugün getirdiğimiz kanun teklifi ile 1999 Eylül öncesi vergi kaydı olan esnafımıza Bağ-Kur kaydının bu tarihten itibaren yapılabilmesi için borçlanma hakkının getirilmesini savunuyoruz. O dönem esnafımız vergi kaydını açtırmalarına, sosyal güvenlik kayıtlarının olmasına rağmen oda kaydı bulunmadığı için geçmiş dönemdeki hizmetleri yok sayıldı.

- Bugün on binlerce esnafımızın yaşadığı bu mağduriyete son vermek için bu kanun teklifini hazırladık. Ayrıca kanun teklifimizde, sigortalılardan prim borçları nedeni ile sigorta süreleri durdurulanların bu sürede istedikleri kadar sürelerini ihya etmek suretiyle sigorta sürelerinin geçerli sayılmaları, diğer bir ifadeyle sigortalıların kısmi ihya yapmalarını olanaklı hale getiriyoruz.

- Buradan öncelikle AKP ve MHP olmak üzere Cumhur İttifakı’na seslenmek istiyorum: Gelin, bu kanun teklifine destek verin. EYT meselesini çözerken Bağ-Kur tescili mağduru esnaflarımızın bu durumunu çözelim.

- On binlerce esnafımız bu konuyla ilgili Meclis’te bir müjde beklemektedir. Maalesef yasal olarak esnafın suçu yokken esnaf mağdur edilmektedir. Bağ-Kur tescili mağduru esnafın da sorununu gelin hep birlikte çözelim çağrısını buradan bir kez daha yapmak istiyorum.

- Diğer bir konu, Bağ-Kurlularda prim eşitsizliği sorunu… Bilindiği üzere Bağ-Kur’lu esnafımızın emeklilik hakkına sahip olabilmeleri için ödemeleri gereken prim gün sayısı 9 bin gün. EYT’li olan 4/A’lara 5 bin, memurlara 7 bin 200, esnafa da 9 bin prim şartı getiriliyor.

- Bu prim şartı dengesizliğini de düzeltilmesi gerekmekte. EYT düzenlemesinde bir defaya mahsus olarak Bağ-Kurlulara eksik prim günler için borçlanma hakkı getirilmelidir. Bizim bugün sunduğumuz kanun teklifi ile EYT kapsamında esnafımıza borçlanma hakkı getiriyoruz.

- Esnafımızın 9 bin gün prim ödemesine rağmen şu anda en az emekli olan gruba girmektedir Bağ-Kur emeklileri.

- Diğer bir sorun stajyer ve çırakların staj sürelerinin sayılması. Sayıları bir ile bir buçuk milyon arasında değişen stajyer ve çıraklarımız ile ilgili verdiğimiz kanun teklifi hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin emeklilikte sigorta başlama tarihi olarak kabul edilmemesi bu kişilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu kişiler, 08.08.1999 öncesinde sigortalı olmaları durumunda hem EYT mağduru hem de ilk işe başlangıçları olarak kabul edilmediğinden emeklilikte kademeli emeklilik istemiyle birlikte ikinci kez mağdur olmalarını doğurmaktadır.

- Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bugün kanun teklifimizi bir kez yenilemiş olduk.