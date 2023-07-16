CHP'li Akın: ÖTV zammı sonrası bir depo 300 lira pahalıya dolacak

Son zamanlarda kamuya daha fazla gelir sağlamak adına vergi artırma yoluna gidiliyor. Bugün de akaryakıttaki ÖTV artırılmıştı. Zammın ardından benzin ve motorinin litresi ortalama 6 lira artmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yazılı açıklamasında, zammın nakliye ve üretim maliyetlerini yükselmesi nedeniyle raflarda yeni zamları tetikleyeceğini ifade etti.

Akın, benzinin litre fiyatının 35 liraya, motorinin fiyatının ise 33,5 liraya dayandığını belirterek, "Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını belirleyici olan BRENT petrolün uluslararası piyasalarda son aylarda neredeyse yüzde 40 oranında düşmesine karşın iktidarın imza attığı söz konusu fahiş ÖTV zammı ne uluslararası konjonktürle ne de dünyadaki gelişmelerle açıklanabilir" dedi.

'Depo 300 lira pahalıya dolacak'

CHP'li yönetici, şöyle devam etti: "Litre başına yaklaşık 5 lira tutarındaki fahiş artış ÖTV’nin yanı sıra KDV’yi de artıracağı için pompaya yansıması daha yüksek olacak. Bilindiği üzere akaryakıtta ÖTV tutarının eklenmesinin ardından KDV de alınmaktadır. KDV’nin yüzde 20’ye yükseltilmesiyle söz konusu ÖTV zammı pompaya, litre başına en az 6 lira olarak yansıyacak. Buna göre ortalama 50 litre büyüklüğündeki bir deponun maliyeti, ÖTV zammının ardından 300 lira daha yüksek olacak."

Akın, zammın enflasyonu da yükselteceğini kaydetti.