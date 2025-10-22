CHP'li Yavuzyılmaz'dan elektriğe yüzde 130 zam iddiası: 45 milyon kişi etkilenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, EPDK’nın birkaç ay içinde alacağı kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına yüzde 130’a varan oranlarda zam geleeğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranının bazı binalarda daire başına yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 oranında gizli zam yapılması anlamına geldiğini belirtti.

15 milyon hane ve 45 milyon kişiyi etkileyecek

Zamdan 15 milyon hanenin ve 45 milyon kişinin etkileneceğini belirten Yavuzyılmaz'ın iddiasına göre; apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

EMO'dan uyarı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da bu adımın milyonlarca haneyi serbest piyasa koşullarına maruz bırakacağını belirterek, bunun örtülü zam anlamına geldiğini açıkladı.

EMO’ya göre 3 bin kilovat sınırı, dört kişilik bir ailenin temel elektrik ihtiyacını bile karşılamıyor. Öte yandan 2018’de sadece büyük sanayi tesislerini kapsayan sistem hanelere kadar genişletilirken EMO, EPDK’nın kamu yararı yerine piyasa lehine hareket ettiğini savundu.

Geçen yılki 5 bin kWh sınırına karşı Danıştay’a açtıkları davanın da henüz sonuçlanmadığını hatırlatan EMO, “Bu düzenleme yurttaşı piyasanın insafına bırakıyor” dedi.

Bakan zam yok demişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ay başında katıldığı bir TV yayınında kış öncesi doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını açıklamıştı.