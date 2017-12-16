Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı

16 Aralık 2017

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi uzatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmeliğine göre, 2017 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

ÇKS nedir?

ÇKS, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı. Bu sistem, tarımsal destekleme araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasında kullanılıyor. Bakanlıkça, ÇKS verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor.

Kaynak: AA