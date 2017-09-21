Çiğ süt fiyatları yeniden belirlenecek

21 Eylül 2017

Ulusal Süt Konseyi yarın yapacağı toplantıda, temmuz ayında belirlenen ve 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacağı belirtilen çiğ süt fiyatlarını, üreticinin talebi üzerine, yeniden belirleyecek.

Konuya ilişkin açıklamayı Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman yaptı.

Ulusal Süt Konseyi'nin en son çiğ süt fiyatlarını 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1,3 liraya çıkardığını belirten Karaman, "Bu fiyat 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacaktı ama süte talep yoğunlaşınca yeniden fiyat belirleme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz çiğ sütün litresinin 1,4 liranın üzerine çıkmasını istemiyoruz. Fiyatlardaki istikrarın korunması, bizim için önemli." dedi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı (TSUMB) Tevfik Keskin de yarın yeniden belirlenecek çiğ süt fiyatlarının 1,4 lira civarlarında olması gerektiğini belirterek, "Üreticinin hakkı olan değerden süt alımı yapılsın." diye konuştu.

Kaynak: AA