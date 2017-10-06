Çiğ süt ve buzağı destekleme primleri ödeniyor

06 Ekim 2017

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR - Çiftçinin aylardır beklediği çiğ süt destekleme primleri nihayet ödeniyor. Bugünden (6 Ekim 2017) başlayarak 13 Ekim'e kadar 55 ilde 2017 yılı ilk 6 aylık çiğ süt desteklemeleri çiftçilere ödenecek.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; 2017 Yılı ilk altı aylık (ocak-haziran ayları dönemi) çiğ süt desteklemesi kapsamında 55 ilin destekleme hak edişleri 6 ve 13 Ekim 2017 tarihlerinde ödenecek. Açıklamada şöyle deniliyor;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılı ilk 6 ay süt teşvik prim fiyatları açıklanmış olup; ödeme çerçevesinde TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile biten yetiştiricilerin çiğ süt desteklemeleri 6 Ekim 2017 tarihi (Cuma günü) itibariyle, TC kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 ile biten yetiştiricilerin çiğ süt desteklemeleri 13 Ekim 2017 tarihi (Cuma günü) itibariyle ödenecektir.

Ne kadar destek verilecek?

Sıcak toplanan çiğ inek sütü için litre başına 2 kuruş, soğutulmuş inek sütü için litre başına 4 kuruş, Damızlık Birliği,Üretici Birliği veya Kooperatif üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütü için litre başına 8 kuruş destekleme primi ödenecek.

Destekleme ödemesi yapılacak iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Diğer illerde ne zaman ödenecek?

Süt destekleme listeleri üzerinde devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 21 ilde işlemler tamamlanmadığı için şimdilik bu illerde destekleme primi ödenmeyecek. Soruşturma tamamlandıkça bu illerde de desteklemeler ödenecek. Damızlık Birliği açıklamasında 5 İl'de desteklemeye başvuru olmadığı ifade ediliyor.

Buzağı desteği 9 Ekim'de ödenecek

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılı buzağı desteklemeleri 3. Hak edişlerinin ödemesi 9 Ekim 2017 tarihi Pazartesi gününden itibaren başlayacak.