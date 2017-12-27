Çiğ sütte fiyat artışına enflasyon engeli

27 Aralık 2017

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR- Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını belirlemek üzere toplandı. Toplantıda sanayici temsilcileri ile üretici temsilcileri çiğ süt referans fiyatının litre başına 1 lira 40 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılması konusunda anlaştı.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerinin fiyat artışının enflasyonu artıracağını gerekçe göstererek karşı çıkması nedeniyle fiyat artışı yapılamadı.

Bakanlık temsilcilerinin fiyat artışını engellemesinin şaşkınlıkla karşılandığını belirten Ulusal Süt Konseyi üyeleri, serbest piyasada çiğ sütün litresinin zaten 1 lira 50 kuruşa alıcı bulduğunu belirterek enflasyonun sorumlusu olarak sütün gösterilmesini eleştiriyor.

DÜNYA'nın toplantıya katılan Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinden edindiği bilgiye göre; Bakanlık temsilcileri fiyatın artırılmaması yönünde talimat aldıklarını belirterek, fiyat artışının 2017 enflasyonunun çift haneli olmasına neden olacağını iddia etti. Bakanlık temsilcileri, 2017 yılı enflasyon rakamları kesinleştikten sonra 16 Ocak 2018'de tekrar toplantı yapılarak çiğ süt fiyatının açıklanacağını ifade etmesi diğer temsilcilerin tepkisine yol açtı. Çiğ süt üreticileri, sütün enflasyonun nedeni olarak gösterilmesinin çok büyük haksızlık olduğunu ifade etti.

İlk kez sanayici-üretici anlaştı,devlet karşı çıktı

Ulusal Süt Konseyi'nde çiğ süt referans fiyatının belirlenmesi her zaman sert tartışmalara neden oluyor. Toplantılarda çiğ süt üreticilerin istediği fiyatı yüksek bulan sanayiciler daha düşük fiyat verilmesini istiyordu. İlk kez sanayiciler çiğ süt referans fiyatının artırılmasını istedi. Üreticiler de kabul etti. Fakat Bakanlık temsilcileri buna karşı çıkması nedeniyle fiyat artışı yapılamadı.

Fiyat 16 Ocak'ta açıklanacak

Bakanlık temsilcilerinin verdiği bilgilere göre çiğ süt referans fiyatı 16 Ocak 2018'de belirlenecek. Ulusal Süt Konseyi 16 Ocak 2018'de yapacağı toplantıda referans fiyatın ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Çiğ süt üreticileri o zamana kadar fiyatın litre başına 1 lira 60 kuruşa çıkabileceğini ifade ederken, süt sanayicilerinin tavrı fiyatın belirlenmesinde etkili olacak.

Piyasada referans fiyat aşıldı

Ulusal Süt Konseyi geçen Eylül ayında çiğ süt referans fiyatını litre başına 1 lira 30 kuruştan 1 lira 40 kuruşa çıkarmıştı. 1 Ekim 2017- 28 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olacağı açıklanan bu fiyat çiğ süt üretiminin düşmesi ile kısa zamanda aşıldı. Çiğ süt fiyatı serbest piyasada 1 lira 50 kuruşa çıktı.Süt sanayicileri piyasada yeterli süt olmadığını ve fiyatın daha da artacağını belirterek fiyatın revize edilmesini ve 1 lira 50 kuruş olmasını istedi. Ancak, bakanlık temsilcilerinin karşı çıkması ile fiyat artışı gelecek yıla kaldı.

Yem fiyatı da artmasın

DÜNYA'nın görüştüğü çiğ süt üreticileri, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin çiğ süt fiyatının artmasına karşı çıktıkları gibi yem başta olmak üzere diğer girdi fiyatlarının artmasına da karşı çıkmasını beklediklerini söyledi. Maliyetler artarken çiğ süt fiyatındaki artışın engellenmesi, üreticiye ineğini kestirmek anlamına geleceğini anlatan üreticiler,bu gidişle bakanlığın süt ithal edeceğini iddia etti.