Çimento sektörü, enerji üreten bir sektöre doğru evriliyor

EnTech Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı kapsamında düzenlenen “Bilim ve Teknoloji Temelli Yeşil Büyüme” konulu panel Ankara’da gerçekleşti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) CEO’su Volkan Bozay, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu ve Avrupa Kimya Endüstrileri Konseyi (CEFIC) Teknik Komite Üyesi Dr. Derya Erçıkan, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Cılız, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Hande Alpaslan katıldı.

“Sektörün Yeşil Dönüşüm Konusundaki Teknoloji Odaklı Genel Durumu”nun ele alındığı panelde konuşan TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, çimento üretiminin yoğun enerji gerektirdiğini vurgulayarak, “Bugün, çimento üretim maliyetlerinin %85’ini enerji maliyetleri oluşturuyor. Kullanılan enerji çeşitlerinde elektrik enerjisi ve ısıl enerji için ise yakıt kullanımı olduğu görülmektedir. Ayrıca çimento sektörü karbon salımı konusunda toplam emisyonun %6-8’inden sorumludur” dedi. Emisyon azaltımı için çimento sektörünün alternatif yakıt kullanımını yıllar içinde artırmaya başladığını belirten Bozay, şunları söyledi:

“Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla 16 ayrı fabrikada 25 WHR sistemi (atık ısıdan geri kazanım) yer alıyor. Çimento fabrikaları ihtiyaçları olan elektriğin %25’ine kadar olan kısmını kendi ısılarını kullanarak üretiyor. Ayrıca bu sayede 570 bin hanenin günlük tüketimine denk gelen elektrik enerjisi, sadece prosesten çıkan atık ısı ile karşılanabiliyor. Çimento sektörü enerji tüketen bir sektörden enerji üreten de bir sektöre doğru evriliyor. Mevzuata ilişkin engeller konusunda yaptığımız sektörel girişimlerin büyük oranda karşılık bulmasının, devreye alınacak tesis yatırımlarını daha da artıracağını öngördüğümüzü de belirtmek istiyoruz.”

"Ar-Ge projeleri TÜBİTAK tarafından daha fazla desteklenmeli"

Çimento içerisindeki kullanılan klinker oranı azaldıkça sektörün klinker üretimi kaynaklı olan karbon salımının da azalacağını söyleyen Volkan Bozay, “Hem çimentoda yüksek emisyona neden olan klinker oranını azaltmak hem de daha düşük karbonlu alternatif bağlayıcılar geliştirmek için sektörümüz Ar-Ge faaliyetlerini çeşitlendirerek devam etmektedir. Bu kapsamda üniversite-sektör ilişkisine çok önem veriyoruz. Ayrıca bu tür projelerin özellikle TUBİTAK tarafından daha fazla desteklenmesini bekliyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve bu kaynaklardan üretilen elektriğin sürekli olmadığı göz önünde bulundurularak bu enerjinin depolanması için teknolojik alt yapının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bozay, TÜRKÇİMENTO’nun bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Bozay, “Birlik olarak Dernek statüsünde olmamız nedeni ile TÜBİTAK projelerinde yürütücü veya partner olarak yer alamıyoruz. Bu konuda yapılabilecek düzenlemeler ile ülkemiz için önemli olan proje konularında yer alarak katkılarımızı söz konusu projelerde vermek istiyoruz” mesajını verdi.