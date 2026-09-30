Çin fabrikaları yeniden büyüyor: İçeride talep zayıf, ihracat motoru hız kesmiyor

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Çin ekonomisinde aylardır beklenen toparlanma sinyallerinden biri fabrikalardan geldi. Resmî imalat PMI eylülde 49,8’den 50,1’e yükselerek iki aylık daralmanın ardından yeniden büyüme bölgesine geçti. Üretim ve yeni siparişlerdeki artış ekonomiye nefes aldırırken, özel sektör verileri imalattaki toparlanmanın resmî göstergeden daha güçlü olabileceğine işaret etti. Ancak tabloya yakından bakıldığında Çin’in büyüme modelindeki temel sorun değişmiş değil: Fabrikalar dışarıya mal satıyor, içerideki tüketici ise hâlâ temkinli.

Fabrikalarda iki aylık daralma sona erdi

Resmî imalat PMI’ın 50 eşik değerini aşması Çin sanayisinde ağustos ayına göre belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Üretim endeksi 51,7’ye çıkarken yeni siparişler endeksi de 50,5’e yükseldi.

Özel sektör tarafından hazırlanan imalat göstergesi ise daha güçlü bir tablo ortaya koydu. RatingDog imalat PMI eylülde 52,1 ile son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. İki gösterge arasındaki fark, özellikle ihracata ve teknoloji üretimine daha fazla ağırlık veren özel şirketlerde toparlanmanın daha belirgin olduğuna işaret ediyor.

Eylül ayındaki yükselişte yaz aylarında üretimi aksatan olumsuz hava koşullarının hafiflemesinin de etkisi bulunuyor. Fabrikaların normal çalışma düzenine dönmesi üretimi destekledi. Ancak yükseliş yalnızca geçici üretim kayıplarının telafisinden ibaret değil.

Küresel yapay zekâ yatırımları Çin’in elektronik, yarı iletken, veri merkezi ekipmanı ve diğer ileri teknoloji ürünlerine yönelik talebi güçlendirmeye devam ediyor. Çin imalatındaki toparlanmanın önemli bölümünü de bu dış talep oluşturuyor.

Hizmet sektöründe de sınırlı bir iyileşme görülüyor. Özel sektör hizmet PMI’ı eylülde 51,6’ya yükselerek son üç ayın en güçlü genişlemesini gösterdi. Yeni siparişlerde, özellikle yurt dışından gelen talepte yaşanan artış hizmet sektörünü destekledi.

Yapay zekâ Çin’in yeni ihracat motoruna dönüştü

Çin’in son aylardaki dış ticaret performansında belirgin bir yapısal değişim yaşanıyor. Daha önce düşük maliyetli tüketici ürünleriyle özdeşleşen ihracat modeli giderek yarı iletken, elektronik ekipman, elektrikli araç, batarya, güneş enerjisi ekipmanı ve veri merkezi donanımlarına kayıyor.

Küresel yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış bu dönüşümü hızlandırdı. Veri merkezlerinden gelişmiş elektronik bileşenlere kadar geniş bir ürün grubunda talebin yükselmesi Çin fabrikalarının sipariş defterlerini destekliyor.

Bu tablo aslında yeni değil. Dünya.com’da temmuz ayında yayımlanan verilerde de Çin’in teknoloji ürünleri ihracatının güçlü biçimde arttığı görülmüştü. Yılın ilk yarısında Çin’in çip ihracatı değer bazında sert biçimde yükselmiş, yüksek teknoloji ürünleri ülkenin dış ticaret performansında giderek daha büyük yer tutmaya başlamıştı.

Eylül PMI verisinin önemi ise bu ihracat gücünün artık yalnız gümrük verilerinde değil, fabrikaların günlük faaliyetinde de yeniden büyüme üretmeye başlaması.

ABD ile Çin arasında son dönemde bazı ürünlerde karşılıklı tarife indirimi görüşmeleri yürütülmesi de dış ticaret cephesindeki baskıyı kısmen azaltabilecek bir unsur olarak görülüyor. İki ülke 60 milyar dolarlık ticareti kapsayan sınırlı tarife indirimleri üzerinde çalışırken mevcut ticaret ateşkesi de uzatıldı.

Buna rağmen teknoloji, sanayi politikası ve pazar erişimi gibi temel anlaşmazlıklar çözülmüş değil. Çin’in ihracata daha fazla yaslanması bu nedenle ekonomik olduğu kadar jeopolitik bir risk de oluşturuyor.

Dünyaya satıyor ama içeride tüketici hâlâ frene basıyor

Fabrikaların yeniden büyümeye geçmesi Çin ekonomisinin bütün sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmiyor.

İç talep, yatırımlar ve özellikle gayrimenkul sektörü ekonomik görünümün zayıf halkaları olmaya devam ediyor. Konut piyasasındaki uzun süreli gerileme hane halkının servet algısını ve harcama isteğini baskılarken tüketicilerin ihtiyatlı davranışı sürüyor.

Bunun en güncel örneklerinden biri Çin’in uzun tatil dönemindeki harcama davranışlarında görülüyor. Seyahat hareketliliği güçlü olmasına rağmen kişi başına harcamaların düşük kalması, tüketicilerin gezmeye devam ederken bütçelerini daha sıkı kontrol ettiğini gösteriyor.

Bu durum Çin ekonomisindeki temel çelişkiyi büyütüyor: Üretim kapasitesi ve ihracat güçlü kalırken iç piyasadaki talep aynı hızda büyümüyor.

Sanayi şirketlerinin kârlarında da benzer bir ayrışma bulunuyor. Yüksek teknoloji ve yapay zekâ bağlantılı sektörler güçlü performans gösterirken geleneksel sektörlerde fiyatlama gücü ve kârlılık baskı altında kalıyor.

Çinli üreticilerin fazla kapasiteyi dış pazarlara yöneltmesi ise Avrupa başta olmak üzere birçok ekonomide yeni ticaret gerilimlerine yol açıyor. Elektrikli araçlardan çeliğe, bataryadan güneş paneline kadar birçok sektörde Çin kaynaklı rekabet artık yalnız fiyat meselesi değil, sanayi politikalarının merkezindeki tartışmalardan biri haline gelmiş durumda.

Çin büyümeyi yeniden ihracata yaslıyor

Pekin yönetimi ekonomideki dengesizliği azaltmak için kredi ve maliye politikası üzerinden yeni destekler hazırlıyor. Altyapı, teknoloji yatırımları ve konut sektörüne daha ucuz finansman sağlanması bu adımların merkezinde yer alıyor.

Çin yönetimi 2026 için yüzde 4,5 ile yüzde 5 arasında büyüme hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için yalnız fabrikaların daha fazla üretmesi yeterli değil. Ekonomistler hane halkı gelirlerinin ve tüketimin güçlendirilmesi gerektiğini, aksi halde üretim ile iç talep arasındaki farkın daha da açılabileceğini belirtiyor.

Çin’in dış ticaret fazlası geçen yıl yaklaşık 1,2 trilyon dolarla rekor düzeye ulaşmıştı. 2026’daki güçlü ihracat performansı ülkenin yeniden çok büyük bir ticaret fazlası verme yolunda olduğunu gösteriyor.

Ancak ihracata dayalı bu modelin ikinci bir maliyeti var. Çin’in daha fazla ürünü dış pazarlara yönlendirmesi Avrupa, ABD ve diğer büyük ekonomilerde yeni tarife, kota ve yerli üretimi koruma önlemlerinin gündeme gelmesine neden oluyor.

Bu nedenle eylül PMI verisinin verdiği mesaj iki yönlü. Çin fabrikaları yeniden büyüyor ve yapay zekâ yatırımları ülkenin sanayi motorunu güçlü biçimde destekliyor. Fakat ekonominin içerideki motoru aynı hızda çalışmıyor.

Önümüzdeki dönemde Çin açısından asıl soru fabrikaların ne kadar üretebildiği değil, üretilen malların ne kadarının ülke içinde tüketilebildiği olacak. İç talep güçlenmezse Çin’in büyüme modeli ihracata daha fazla bağımlı hale gelirken dünyanın geri kalanıyla ticaret geriliminin de artması beklenebilir.