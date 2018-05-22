"Çin ile müzakereler çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyecek"

22 Mayıs 2018

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini etkilemeyeceğini bildirdi.

ABD Senatosunda yapılan oturuma katılan Mnuchin, senatörlerin Çin ile yapılan ticaret müzakerelerine yönelik sorularını yanıtladı.

Washington yönetiminin mart ayında uygulamaya başladığı çelik ve alüminyum tarifelerinin müzakerelerin bir parçası olmadığını belirten Mnuchin, "Görüşmelerde çelik ve alüminyum tarifeleri konuşulmadı. Çin'e yönelik çelik ve alüminyum tarifeleri uygulamada kalacak." dedi.

Mnuchin, buna karşın müzakerelerde çoğu teknoloji ağırlıklı 300 Çin menşeli ürüne 150 milyar dolarlık tarifenin şimdilik askıya alınmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika'nın süren Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle söz konusu gümrük vergilerinden muaf tutulacağı bildirilmişti. Ayrıca, söz konusu gümrük tarifelerinin AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar uygulanmamasına karar verilmişti.

Kaynak: AA