Çin, lityum iyon pili pazarın en büyüğü

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı’nın verilerine göre, iki aylık dönemde mobil cihazlar ve elektronik aletler için 84 gigavatsaat, elektrikli otomobiller için de 224 gigavatsaat şarj kapasitesi üretildi.

Söz konusu dönemde Çin'in lityum iyon pil ihracatı yıllık yüzde 87 arttı.

Çin, son 5 yıldır mobil cihazları ve elektrikli araçları çalıştıran pillerin en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Özellikle Çin'de ve dünyada elektrikli otomobillere talebin artması pil üretimine de yansıyor.

Çin Binek Otomobil Üreticileri Birliği, "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışının, 2022'nin 10 ayında 5,03 milyona ulaştığını bildirmişti. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,1 artmıştı.