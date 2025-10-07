Çin Merkez Bankası 11 aydır aralıksız olarak altın alıyor!

Çin Merkez Bankası (PBOC), eylül ayında da rezervlerine altın ekleyerek üst üste 11. kez alım gerçekleştirdi.

PBOC'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin altın rezervi ağustos sonunda 74,02 milyon ons iken, eylül sonunda 74,06 milyon onsa yükseldi. Altın rezervlerinin değeri de aynı dönemde 253,84 milyar dolardan 283,29 milyar dolara çıktı.

Küresel altın piyasası için destekleyici

Çin'den gelen rezerv haberi, küresel altın piyasası için de destekleyici oldu. Altın fiyatları, jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflaması gibi faktörlerin etkisiyle yıl boyunca defalarca rekor tazeledi. Pazartesi günü itibarıyla altının ons fiyatı 3.900 doların üzerine çıkarak güçlü seyrini korudu.

Çin'in dolar bağımlılığını azaltma çabası

Piyasa analistleri, Çin'in bu istikrarlı alımlarına dikkat çekerken bu verilerin Çin'in dolar bağımlılığını azaltma (de-dolarizasyon) çabalarını hızlandırmak istediği fikrini güçlendirdiğini belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca alımların ölçek olarak küçük görünse bile, iç piyasada fiyat duyarlılığı yüksek olan yatırımcılar için olumlu bir sinyal teşkil ettiğini belirtti.

Bank of America'dan 'yükseliş trendinde yorulma' uyarısı

Bank of America, altının ons fiyatının 4 bin dolara yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin adımları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve dünya genelindeki merkez bankalarının alımlarıyla bu yıl yüzde 50 yükseldi.

Banka, pazartesi günü yayımladığı notta, altının 4 bin dolar seviyesine yaklaşırken 'yükseliş trendinde yorulma' sinyalleri verdiğini belirtti. Raporda, bu durumun yılın son çeyreğinde olası bir “düzeltme veya konsolidasyon dönemi' başlatabileceği uyarısında bulunuldu.