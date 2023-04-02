Çin Merkez Bankası mali krize karşı uyardı

ABD bankalarında başlayıp Avrupa’ya uzanan banka kriziyle ilgili Çin’den de yeni önlem paketi sinyali geldi. Çin Merkez Bankası yetkilisi üç uzmanın kaleme aldığı makalede, mali makamların riskleri önlemek için mali kurumların üzerindeki denetimini güçlendirmesi gerektiği belirtilerek, Silicon Valley Bank krizinden bir ders çıkarılması gerektiğine vurgu yapıldı.

PBOC'nin Finansal İstikrar Bürosuyetkilileri, Çin'in sistematik riskleri etkili bir şekilde önlemek için, sorunlu bankalarla hızlı ve düzenli bir şekilde ilgilenmesi ve sigorta mevduat sisteminin rolünü tam olarak oynamasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer, Çin'in riskleri zamanında ortadan kaldırmak için yeterli kaynak sağlamak ve finansal risklerle başa çıkmak için sermaye rezervlerini konsolide etmesi gerektiğini de söylediler.

Makalede, Çin'in ticari bankalarının bir bütün olarak sağlam ve istikrarlı olduğu da belirtildi.