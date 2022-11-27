Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları düşürdü

Çin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 5 Aralık’tan itibaren yüzde 0,25 azaltılacağı bildirildi.

Piyasaya daha fazla likidite sağlamayı ve kredi piyasasını rahatlatmayı hedefleyen kararın, yaklaşık 500 milyar yuan (yaklaşık 70 milyar dolar) nakit varlığı kredi verilmek üzere serbest bırakacağı tahmin ediliyor. Çin Merkez Bankası, kararın ardından Çin’deki finans kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 7,8’e ineceğini belirtti. Karar, zorunlu karşılık oranı halihazırda yüzde 5 olan kuruluşları kapsamayacak. Dolayısıyla bu, ülkedeki asgari zorunlu karşılık oranı olacak. Kararın, bankaların ve finans kuruluşlarının finansman maliyetlerini de yılda yaklaşık 5,6 milyar yuan (780 milyon dolar) azaltacağı öngörülüyor. Banka, karara dair açıklamasında, “istikrarı önceleyen ihtiyatlı para politikasının sürdürüleceği”, “reel ekonominin teşvik edileceği” ve “aşırı parasal genişlemeden kaçınılacağı” mesajlarını verdi.