Çin sanayisinde kâr artışı 6 ayın zirvesinde

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,93 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı.

Kârlılıktaki artış, ilk iki aydaki yüzde 15,2'lik yükselişin üzerine çıkarken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi kuruluşlarının kârları, ilk çeyrek genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artış gösterdi.

Makina ve donanım imalatındaki kârlılık artışa öncülük etti

Bu dönemde makine ve donanım imalatı kârlılıktaki artışa öncülük etti. Sektörde kârlılık ilk çeyrekte yıllık yüzde 21 artarken, toplam kâr artışının yüzde 33,7'sini oluşturdu.

Elektronik imalatındaki kârlılık yüzde 124,5, demir yolu, gemi, uzay ve havacılık donanımları imalatında yüzde 16,7, yüksek teknoloji imalatında yüzde 47,4 arttı.

Yapay zeka ve yarı iletkenlerle bağlantılı sanayi kollarındaki gelişim, fiber optik, optoelektronik donanımlar ile görüntüleme cihazları imalatındaki kârlılığı yükseltti.

Akıllı ürünlere olan talebin büyümesi akıllı dron ve diğer akıllı tüketici ürünleri imalatında kârlılık artışına etki etti.

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Kârlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.