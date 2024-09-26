Çin siyasi liderliğinden politika ve bütçe desteği sözü

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında, ekonomik durumu değerlendirmek üzere toplandı. Ülkenin en yüksek yönetim organı niteliğindeki 24 üyeli Siyasi Büro'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, özel sektör işletmelerinin desteklenmesi, gayrimenkul sektöründeki düşüşün önlenmesi için gereken bütçe harcamalarının yapılması istendi.

Ülke ekonomisine yönelik h edef: Yüzde 5 büyüme

Mevcut ekonomik duruma ilişkin kapsamlı ve objektif değerlendirme yapılmasının gereğine işaret edilen açıklamada, mevcut politikaların titizlikle uygulanması, kademeli yeni politikalarla bu yıl "yüzde 5 civarında" belirlenen büyüme hedefine ulaşması için çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Toplantı, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), 24 Eylül'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbiri açıklamasının ardından geldi. PBoC Başkanı Pan Gongşıng, ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek bir dizi politika adımlarını duyurmuştu.

Merkez Bankası'nın piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizi yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çekileceği, banka ve kredi kuruluşlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 50 baz puan azaltılacağı ve ödeme sürecindeki konut kredilerinin faizlerinde yüzde 0,5 indirim yapılacağı bildirilmişti.