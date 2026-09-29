Çin, Trump'ı soya fasulyesiyle köşeye sıkıştırdı

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki son zirvenin ardından Washington ve Pekin, karşılıklı yaklaşık 30 milyar dolarlık üründe gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaştı.

Çin, sığır eti ve deniz ürünlerinden kozmetik ve tıbbi malzemelere kadar 1619 ABD ürününü indirim kapsamına aldı. Soya tohumu, soya unu ve işleme yan ürünleri de listede yer alırken, ham soya fasulyesi tarife dışında kaldı.

ABD çiftçisi için kritik pazar

ABD’nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan soya fasulyesinin indirim kapsamına alınmaması dikkat çekerken, ülke geçen yıl 16,5 milyar dolarlık soya fasulyesi ihraç etti ve Çin en önemli alıcılar arasında yer aldı.

Bu nedenle iki ülke arasındaki ticaret gerilimleri Amerikalı çiftçileri de doğrudan etkiliyor. Pekin'in 2018'de ABD soya fasulyesine yüzde 25 misilleme vergisi uygulamasının ardından üreticiler 9,4 milyar dolarlık kayıp yaşamıştı.

Çin ise daha önce 2026, 2027 ve 2028'de en az 25 milyon metrik ton soya fasulyesi satın almayı taahhüt etmişti.

Çin'in alternatifi Brezilya

Pekin'in pazarlık gücünü artıran en önemli unsur ise Brezilya. Ülke, on yıldan uzun süre önce ABD'yi geçerek Çin'in en büyük soya fasulyesi tedarikçisi oldu.

ABD Tarım Bakanlığına göre bugün Çin'in soya fasulyesi ithalatının yüzde 71'i Brezilya'dan geliyor. Üstelik büyük ölçüde hayvan yemi için kullanılan soya fasulyesinde tedarikçiler arasında geçiş yapmak görece kolay.

Çin'in pazarlık kozu

Wichita Eyalet Üniversitesinden Profesör Usha Haley'e göre ham soya fasulyesinin indirim paketinin dışında tutulması, Çin'e sonraki görüşmeler için bir pazarlık kozu bırakıyor. Pekin'in bunun için ABD'den alımları tamamen kesmesine de gerek yok. Çin, son Trump-Xi zirvesinden önce 1 milyon ton Amerikan soya fasulyesi satın aldı.

Çin böylece ABD'den alımlarını sürdürürken, Amerikalı çiftçiler açısından kritik bir pazara erişimin koşullarını müzakere masasındaki kozlarından biri olarak koruyor.