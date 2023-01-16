Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları geriledi
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları hafta sonu ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerin arttığı yönünde çıkan haberlerin yatırımcı iştahını düşürmesiyle geriledi.
Çin Cumartesi günü, geçen ay "sıfır koronavirüs" politikasının bırakmasından bu yana koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılmış olan yaklaşık 60,000 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 gün içinde %3.6 gerileyerek ton başına 839 yuandan (125.35 dolar) kapandı.
Singapur emtia borsasında işlem gören Şubat teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı SZZFZ2 %4.1 gerileyerek ton başına 120.40 dolardan işlem gördü.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik SRBcv1 %1.1, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo SHHCcv1 %1.2 geriledi.
Paslanmaz çelik SHSScv1 ise %0.5 yükseldi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları DJMcv1 %0.6 düşerken, kok vadeli fiyatları DCJcv1 %0.04 artıda işlem gördü.