Çin'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

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Çin enflasyonu, emtia maliyetlerindeki geri çekilmenin etkisiyle haziranda ekonomist beklentilerinin altında kaldı. Tüketici fiyat endeksi, Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun perşembe günü açıkladığı verilere göre yıllık yüzde 1 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 1,1 artış yönündeydi. Mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 1,2 yükselmişti.

Veri, İran geriliminde geçen ay görülen yumuşama sonrası emtia maliyetlerindeki baskının azalmasıyla şekillendi. Çin enflasyonu, manşet göstergede yavaşlarken çekirdek tarafta da ivme kaybetti. Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışlayan çekirdek tüketici fiyat endeksi haziranda yüzde 1’e indi. Çekirdek göstergede ocak ayından bu yana en düşük artış görüldü.

Üretici fiyatları ise tüketici tarafındaki yavaşlamadan farklı bir yön izledi. Üretici enflasyonu yıllık yüzde 4,1’e yükseldi ve beklentilere paralel gerçekleşti. Önceki aya göre sınırlı hızlanma, küresel petrol, çip ve metal fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetlerine yansımaya devam ettiğini gösterdi. Çin enflasyonu bu nedenle tüketici ve üretici fiyatları arasında ayrışan bir tablo sundu.

Üretici fiyatlarında maliyet baskısını korundu

Çin ekonomisi, geçen çeyrekte üç yıl süren ekonomi genelindeki deflasyon döneminden çıkmış görünüyor. Yapay zeka yatırımlarındaki güçlü artış ve Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan petrol şoku, fiyat dinamiklerinde dönüşü destekledi. Ancak tüketici fiyat endeksinin haziranda yüzde 1’e yavaşlaması, geniş tabanlı reflasyonun hâlâ kırılgan kaldığını gösteriyor.

Üretici fiyatlarındaki yüzde 4,1’lik yıllık artış, maliyet cephesindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki ralli, çip fiyatlarındaki yükseliş ve metal maliyetlerindeki artış, fabrikaların girdi maliyetlerini yukarı taşıyor. Buna karşın zayıf tüketici harcamaları, şirketlerin artan maliyetleri nihai fiyatlara tam olarak yansıtmasını zorlaştırıyor.

Fabrikalar maliyet artışlarını tüketiciye aktaramadığında kâr marjları baskı altında kalıyor. Çin enflasyonu üretici tarafında hızlanırken tüketici tarafında yavaşladığında, şirket bilançoları için sıkışma riski doğuyor. Bu ayrışma, sanayi şirketleri açısından fiyatlama gücünün sınırlı kaldığını gösteriyor. İç talep yeterince güçlenmeden üretici fiyatlarındaki artış kârlılık üzerinde yük oluşturabilir.

Çekirdek tüketici fiyat endeksinin yüzde 1’e gerilemesi de talep görünümünün sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Gıda ve enerji dışındaki kalemlerde yavaşlama, hanehalkı harcamalarının hâlâ güçlü bir fiyat baskısı yaratmadığını gösterdi. Çin enflasyonu kalıcı şekilde yükselmek için yalnızca emtia fiyatlarından değil, iç tüketimden de destek almak zorunda.

Küresel fiyatlama için Çin riski izleniyor

Dünyanın en büyük imalat ekonomisinde fiyat baskılarının yeniden canlanması, küresel piyasalar açısından da önem taşıyor. Çin ihracat fiyatları, 2023 başından bu yana en hızlı artışını gösteriyor. Bu eğilim, yıllarca süren neredeyse kesintisiz daralmanın ardından tersine dönüş anlamına geliyor. Çin’den gelen daha pahalı mallar, küresel enflasyon görünümüne yeni baskı ekleyebilir.

Çin enflasyonu küresel tedarik zincirleri üzerinden diğer ekonomilere yayılma potansiyeli taşıyor. Özellikle sanayi mallarında ihracat fiyatlarının yükselmesi, Avrupa ve ABD gibi büyük ithalat pazarlarında maliyetleri artırabilir. Daha yüksek ithalat fiyatları, merkez bankalarının enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırabilir. Bu nedenle piyasa, Çin verilerini yalnızca yerel büyüme göstergesi olarak okumuyor.

Haziran verisi, reflasyon sürecinin henüz dengeli ilerlemediğini gösterdi. Manşet tüketici fiyatları yüzde 1’e inerken üretici fiyatları yüzde 4,1’e çıktı. Çekirdek enflasyonun ocaktan bu yana en zayıf seviyeye gerilemesi, iç talep tarafındaki kırılganlığı öne çıkardı. Buna karşılık ihracat fiyatlarındaki hızlanma, dış piyasalara taşabilecek bir maliyet baskısına işaret etti.

Çin enflasyonu için sonraki aşamada tüketici harcamalarının seyri belirleyici olacak. Hanehalkı talebi toparlanmazsa fabrikalar artan maliyetleri fiyatlara yansıtmakta zorlanacak. Böyle bir görünüm şirket kârlılığını sınırlayabilir ve geniş tabanlı reflasyon beklentisini zayıflatabilir. Talep güçlenirse üretici maliyetleri tüketici fiyatlarına daha hızlı geçebilir.

Piyasa ayrıca Orta Doğu kaynaklı petrol riskini izlemeyi sürdürecek. Petrol fiyatlarındaki yeni yükselişler üretici maliyetlerini artırabilir. İran gerilimindeki yumuşama emtia maliyetlerini kısa süreli rahatlatmıştı. Ancak enerji piyasasında yeniden tansiyon artarsa Çin enflasyonu üzerindeki maliyet baskısı tekrar güçlenebilir.