Çin'de imalattaki artış 8 ayın en düşük seviyesinde

31 Ocak 2018

Çin'de imalat üretimindeki artış ocak ayında son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Çarşamba günü yayımlanan resmi rakamlara göre, Satınalma Yöneticileri Endeksi, yılın ilk ayında 51,3 puana geriledi.

Geçen yıl aralık ayında 51,6 puanda olan endeksin ihracat kaynaklı talepteki gerilemeden etkilendiği belirtildi.

Lojistik ve Satınalma Federasyonunun topladığı verilere göre imalat sektöründe arz ve yeni siparişler artmaya devam ederken, büyüme hızının azaldığı görüldü.

Ulusal İstatistik Bürosu baş istatistikçisi Zhao Qinge, verilere dair yaptığı açıklamada imalat ürünlerine yönelik dış talebin yılbaşında görülen artışın ardından yeni yılla birlikte düşmeye başladığını, bunun üretimdeki artışı kısmen yavaşlattığını ifade etti.

Satınalma Yöneticileri Endeksi, 1 ile 100 puan arasındaki bir skalada imalat sektöründeki etkinlik artışını ölçüyor. 50'den büyük değerler etkinlik artışına ve büyümeye işaret derken, 50'den küçük değerler ekonomik daralmanın göstergesi sayılıyor.

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Kaynak: AA