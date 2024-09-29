Çin'de kamu şirketlerinin karları geriliyor

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde kamu şirketlerinin karları bir önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında geriledi. Uzmanlar, Çin ekonomisinin son dönemde önemli baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Çin'in ekonomisi, 2024 yılında hem iç hem de dış kaynaklı sıkıntılarla mücadele ediyor. Küresel ekonomideki yavaşlama, ülke içindeki tüketim talebinin düşmesi ve artan borç yükü, kamu şirketlerinin mali performansını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında. Ekonomistler, Çin'in mevcut durumdan çıkabilmesi için daha kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Çin'in kamu şirketlerinin ekonomideki yeri

Enerji, inşaat, finans ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren kamu şirketleri, Çin ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Ancak son yıllarda, piyasa dinamiklerindeki değişiklikler ve özel sektörün büyümesi, bu şirketlerin karlılığını baskı altına aldı. Ekonomik durgunluk, 2024'te de etkisini sürdürüyor. Çin hükümeti ise ekonomiyi canlandırmak amacıyla çeşitli teşvik ve altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor.